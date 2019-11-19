RabitaBank представил обновленный мобильный банкинг

19 ноября 2019 21:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - RabitaBank представил новые мобильный и интернет банкинг, сообщает во вторник Trend с пресс-конференции посвященной ребрендингу банка.

О преимуществах нового банкинга рассказал директор банка Зия Нуриев.

Перечисляя преимущества нового банкинга, Нуриев рассказал, что обновленный мобильный банкинг имеет ряд новых функций, заметно облегчающих ряд клиентских операций.

В частности, была представлена функция "Перевод денег другу представляющая возможность перевести средства на карте третьему лицу (также клиенту рабита банка), зная только его мобильный номер.

Нуриев также представил публике и новую функцию "Раздели счёт".

Комментируя данную функцию, представитель банка рассказал, что RabitaBank учёл и нестандартные ситуации при оплате счетов в ресторанах и кафе, предоставив клиентам возможность разделить счёт при электронном платеже поровну либо по другим желаемым условиям.

Также новый мобильный банкинг поддерживает смену пин-кода и бесконтактной оплаты. В частности, владельцы телефонов на базе android смогут оплачивать через мобильный банкинг парковку страхование путешествий, авиабилеты, и другие операции.

В интернет банкинге, в частности, обновлен дизайн и оптимизирован доступ к картам клиента.

Также во время речи Нуриева впервые в Азербайджане был представлен чат-бот, проводящий финансовые операции от перевода денег до покупки авиабилета с помощью одного сообщения

Напомним, сегодня RabitaBank проводит полный ребрендинг, включающий в себя смену логотипа, девиза, интерьера отделений, дизайна и функций интернет- и мобильного банкинга, а также внедрения новых продуктов

RabitaBank основан в 1993 году и на сегодняшний день имеет 25 филиалов, в том числе 10 в Баку.

Автор: Эльдар Джанашвили
Твиттер: @eldarjanashvili

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