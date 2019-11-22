Афганская авиакомпания запускает регулярные полеты в Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Авиационные власти Узбекистана и Афганистана достигли договоренностей об открытии рейсов из Мазари-Шарифа в Ташкент, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Узбекистана.

Переговоры прошли в афганском городе Мазари-Шарифе.

Регулярные рейсы будет осуществлять авиакомпания Kam Air. Связанные с этим организационно-технические процедуры завершатся ориентировочно в декабре.

В декабре 2017 года Kam Air запустила рейсы из Кабула в Ташкент. Они выполняются два раза в неделю.

Kam Air - это афганская авиакомпания со штаб-квартирой в столице страны Кабуле. Компания получила сертификат эксплуатанта воздушного судна (AOC № 001) в августе 2003 года, который был выдан министерством транспорта и гражданской авиации Афганистана. Впоследствии Kam Air был присвоен код Международной организации гражданской авиации KMF, код RQ Международной ассоциации воздушного транспорта.

С момента своего основания авиакомпания добилась впечатляющего роста. Она имеет годовой оборот в 200 миллионов долларов и перевозит более миллиона пассажиров каждый год. Kam Air играет важную роль в развитии Кабула как важного транспортного узла в регионе, поддерживая коммерческий, промышленный и туристический секторы Афганистана.

Авиакомпания предлагает прямые международные услуги из Кабула в: Алматы, Анкару, Душанбе, Исламабад, Стамбул, Джидду, Мешхед, Нью-Дели, Шарджу, Ташкент и Тегеран. Он также соединяет Кабул с 11 населенными пунктами внутри страны: Бамиан, Бост, Чагчаран, Файзабад, Фара, Герат, Кандагар, Маиман, Мазари-Шариф, Тиринкот и Зарандж.

Kam Air также предлагает прямые международные рейсы из Герата, Кандагара и Мазари-Шарифа в Джидду, Мешхед, Нью-Дели и Тегеран, а также беспрепятственные связи с другими международными пунктами назначения через ее центр в Кабуле.

Эта сеть также получает выгоду от соглашения о совместном использовании кодов с Air Arabia, Kam Air имеет интерлайн-соглашения с APG Airlines, Hahn Air и Saudi Arabian Airlines. Все ее услуги доступны через глобальные системы распространения, такие как Apollo, Sabre, Sirena и Worldspan.

Kam Air обслуживает широкий круг корпоративных клиентов, включая международные негосударственные организации, такие как Датский совет по делам беженцев, Норвежский совет по делам беженцев, Спасите детей и шведский комитет.

Помимо регулярных коммерческих услуг, Kam Air также организует грузовые и пассажирские чартерные рейсы администрации президента Афганистана, ANSF, посольству Германии, Tetra-Tech GSSP, армии США и посольству США, а также частным компаниям и негосударственным организациям в как в Афганистане, так и на международном уровне.

Kam Air имеет офисы во всей сети.

Парк самолетов Kam Air, состоящий из 13 самолетов, включает три самолета Airbus A340, два ATR72, четыре Boeing B737, один Боинг B767, и три McDonnell Douglas MD80.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

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