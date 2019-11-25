Азербайджан не останется в стороне от интеграционных процессов на постсоветском пространстве — эксперт

25 ноября 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Интеграция Азербайджана в экономические объединения на постсоветском пространстве является вопросом времени, сказал экономический эксперт, доктор экономических наук, заместитель директора русской экономической школы азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов на пресс-конференции, посвященной азербайджано-российским отношениям, передает Trend с мероприятия.

По словам Мамедова, интеграционные проекты на постсоветском пространстве являются объективным и безальтернативным процессом.

"Оглядываясь назад на момент зарождения этих проектов, можно заметить, что страны обеспеченные в валютно-сырьевом понимании поначалу остались в стороне, но со временем, прониклись и они." - сказал эксперт, отметив, что интеграционные процессы носят благоприятный конъюнктурный характер.

Касаясь участия Азербайджана в интеграционных проектах, Мамедов отметил, что в долгосрочной перспективе интеграционные процессы будут углубляться, и Азербайджан также не будет оставаться в стороне, приведя в пример тот факт, что в первые годы создания таможенного союза до кризисного для России 2014 года объемы взаимного товарооборота выросли в полтора раза.

"Устранение барьеров на пути взаимной торговли является приоритетным, поэтому в долгосрочной перспективе Азербайджан не будет оставаться в стороне. Для Азербайджана это лишь вопрос времени" - сказал эксперт, тем не менее уточнив, что страна будет участвовать только в тех проектах, которые не будут задевать национальные интересы Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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