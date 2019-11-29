Генеральный директор АПК принял первого вице-президента японской компании Mitsubishi Corporation

БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча генерального директора ОАО" Азербайджанская промышленная корпорация" Кямрана Набизаде и первого вице-президента японской компании Mitsubishi Corporation Казуо Инада.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Японией в области укрепления экономических связей и развитию ненефтяного сектора.

Генеральный директор Кямран Набизаде проинформировал противную сторону о деятельности и стратегии развития дочернего предприятия корпорации - ООО “Азералюминиум“.

Генеральный директор, подчеркнув, что ежегодная производственная мощность другого дочернего предприятия корпорации - ООО "ASK Стекло" составляет 80 миллионов единиц стеклянной тары, отметил, что в ближайшем будущем, согласно договору о сотрудничестве с ведущей итальянской компанией, после установки нового оборудования, показатель увеличится в два раза и достигнет 160 миллионов единиц.

Делегация компании Mitsubishi Corporation была также проинформирована о сферах деятельности других дочерних предприятий ОАО" Азербайджанская промышленная корпорация". Представители компании подчеркнули важность проведения обсуждений с ОАО" Азербайджанская промышленная корпорация " по направлениям создания и перспективам долгосрочного сотрудничества.

(Текст:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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