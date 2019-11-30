Строительство единственного в Казахстане метрополитена будет продолжено

БАКУ /Trend/ - Строительство Алматинского метрополитена будет продолжено, заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Комментируя слухи о приостановке строительства метрополитена, Сагинтаев отметил, что наоборот - в этом году на строительство было выделено свыше 20 миллиардов тенге из бюджета страны.

Он также отметил, что строительство метрополитена ведется за счет бюджетных средств, поэтому слухи об уходе инвестора из проекта не соответствуют действительности.

По словам Сагинтаева, метро строится за счет бюджета, на сегодня освоено почти 90 процентов выделенной суммы.

«На оставшееся время у нас есть еще порядка 2,5 миллиарда тенге. Эти средства должны быть освоены, октябрьская зарплата полностью выплачена, ноябрьская будет выплачиваться до 10-го числа следующего месяца, никакой задержки зарплаты не будет», - заявил аким.

Напомним, в октябре текущего года в Казахстане распространились слухи о срыве строительства Алматинского метрополитена. В данной связи АО «Алматыметроқұрылыс» (Метро Алматы) сделало официальное заявление, о том что строительство двух станций метро «Сарыарка» и «Достык» будет продолжено.

Алматинский метрополитен является первым и единственным в Казахстане, вторым в Центральной Азии и шестнадцатым на территории бывшего СССР. Официальное открытие состоялось первого декабря 2011 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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