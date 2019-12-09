Казахстан и Колумбия ввели безвизовый режим для дипломатов

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Колумбия подписали Соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Данное изменение дополнило уже упрощенный, на взаимной основе, визовый режим между странами для краткосрочных поездок граждан, говорится в сообщении.

Подписание состоялось в городе Богота (Колумбия), где прошли казахстанско-колумбийские межмидовские политические консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе переговоров, заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев акцентировал внимание на хорошем потенциале для развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, горнорудной промышленности, а также на наращивании деловых связей малого и среднего бизнеса, с учетом привлекательности транзитно-транспортных возможностей страны.

В свою очередь, заместитель главы министерства иностранных дел Колумбии Франсиско Эчеверри высоко оценил развитие политического диалога и выразил надежду на расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В ходе переговоров Стороны также выразили заинтересованность в тесном взаимодействии по вопросам поддержания международного мира и безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами, продвижения ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом, а также обсудили практические аспекты вступления в ОЭСР и договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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