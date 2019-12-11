Французская компания готова расширить свое присутствие в Туркменистане

11 декабря 2019 11:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя совета директоров группы компаний VINCI (Франция) Ива-Тибо де Сильги, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское правительство.

На встрече состоялось обсуждение перспектив расширения деловых контактов сторон.

Представитель VINCI выразил готовность компании принять участие в реализации новых совместных проектов.

В свою очередь, глава государства высказал замечания по дизайну нового отеля, строительство которого было поручено компании. В частности, было подчеркнуто, что в облике отеля, который расположится неподалёку от государственного историко-культурного заповедника «Ниса», должна найти воплощение новаторская архитектурная и инженерно-техническая мысль, и наряду с этим – лучшие традиции национального зодчества и декора, в частности, мотивы парфянского искусства, пишет в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Отметим, что на местном рынке активную деятельность ведет французская Bouygues. Этот концерн осуществил ряд проектов общей стоимостью в несколько миллиардов долларов США. Среди них - президентский квартал, административный центр в деловой части столицы, университетский городок, ряд отелей и заводов. На данном этапе компания продолжает строительство цепи крупных зданий в деловом центре Ашхабада.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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