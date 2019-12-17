Рыбоводство является одной из важнейших отраслей для обеспечения населения — министр

БАКУ /Trend/ - В результате проводимых аграрных реформ объем продукции сельскохозяйственного производства увеличился. Об этом на семинаре, посвященном роли частного сектора в сфере продовольствия и сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает Trend с мероприятия

Он отметил, что в качестве вклада в обеспечение продовольственной безопасности в последние годы дан старт созданию экспортоориентированных лесных массивов аграрного назначения лесного фонда, таких как грецкий орех, фундук и каштан: "Это позволит выращивать экологически чистые продукты. Также благоприятный климат страны, изобилие разнообразной растительности являются факторами, ославляющими развитие пчеловодства. С учетом этого предпочтение отдается посадке деревьев-медоносов, способствующих развитию пчеловодства. В Национальной лесной программе учтено развитие пчеловодства. Эти меры повышают обеспечение страны медом".

Министр отметил, что одним из важных факторов является обеспечение населения рыбой и другими водными ресурсами: "По некоторым наблюдениям, в мире резко сократился объем рыболовства. Вместо этого за последние 15-20 лет неуклонно растет общий объем рыбоводства и других видов аквакультуры. Выращивание рыбы разных пород занимает одно из важных мест в программе продовольственного обеспечения населения".

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:)

Twitter: @eldarjanashvili

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