В Азербайджане увеличилось производство риса

13 января 2020 16:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ризван Гусейнов: Январские погромы учинили армянские националисты по указке советского центра
Политика 15:44
Госдеп США: Расширение ЮГК создаст новые долгосрочные источники экспортных доходов для поставщиков
Энергетика 14:09
Янкаускас: Энергосотрудничество между ЕС и Азербайджаном выходит за рамки «Южного газового коридора»
Энергетика 08:00
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1047 кандидатов
Политика 12 января 15:23
В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы
Общество 12 января 10:48
Азербайджан в списке лучших стран 2019 года
Политика 11 января 22:35
Лента новостей
МАК выполнил расшифровку данных бортовых самописцев самолета Bek Air
Транспорт 17:21
13-летняя азербайджанская модель впервые на Ukrainian Fashion Industry Awards (ФОТО)
Стиль 17:08
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку приборов и автоматики
Тендеры 17:06
"Кровавая память" в работах азербайджанских художников
Культура 17:06
В Азербайджане объявлено очередное собеседование по приему на госслужбу
Общество 17:04
До конца 2020 года Иран запустит проект стоимостью в $2 млрд
Экономика 16:54
Нефтесервисная компания в Казахстане закупит строительный битум
Тендеры 16:54
В Пакистане 26 человек погибли из-за ливней и снегопадов
Другие страны 16:51
Узбекский завод начнет производить чугунное литье
Бизнес 16:25