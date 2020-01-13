Нахчыванская компания огласила объем производства сухофруктов

БАКУ/Trend/ - Нахчыванская компания «Dadlı Naxçıvan məhsulları», занимающаяся производством и продажей сухофруктов, в минувшем году довела объемы производства до 90 тонн, сообщил Trend учредитель компании Эмин Тарвердиев.

По его словам, ранее компания планировала довести этот показатель примерно до указанного объема.

«В этом году мы постараемся увеличить нынешние показатели производства вдвое. Наши возможности позволяют нарастить еще большие объемы в случае спроса и предложения за пределами страны. Сейчас активно ищем партнеров за рубежом.

В настоящее время продукция реализуется внутри страны, через специализированные магазины компании в Баку и Сумгаите.

В настоящее время у нас есть запросы по экспорту сушеной хурмы в Польшу, экспорт предусмотрен в первые месяцы следующего года. Параллельно прорабатываем российское направление, там также имеется спрос на нашу продукцию», - сказал учредитель.

Он отметил, что компания налаживает упаковочное производство, чтобы улучшить уровень сервиса экспортной продукции.

Отметим, что компания «Dadlı Naxçıvan məhsulları» действует на рынке с 2018 года.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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