МФЦА «Астана» и российский геологический холдинг объединяются для привлечения финансирования

22 января 2020 12:37 (UTC+04:00)

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