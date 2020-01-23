Грузия и Хорватия отметили потенциал для развития экономических связей

БАКУ /Trend/ - Между Грузией и Хорватией существует большой потенциал для развития экономических связей. Об этом было сказано в ходе встречи премьер-министра Грузии Георгия Гахария с хорватским коллегой Андреем Пленковичем, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе.

Стороны обсудили сотрудничество Грузии и Хорватии в процессе европейской интеграции, а также предстоящий саммит «Восточного партнерства». Было подчеркнуто, что саммит пройдет в период председательства Хорватии в Совете ЕС.

Также был обсужден процесс подготовки к саммиту «Восточного партнерства». Премьер-министры отметили, что главы МИД обеих стран лично участвуют в активной подготовке к саммиту, который пройдет в июне текущего года.

Отметим, что Грузия и Хорватия установили дипломатические отношения в 1993 году.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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