Крупная инженерно-торговая компания Китая будет сотрудничать с Узбекистаном

23 января 2020 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В министерстве энергетики Узбекистана состоялась встреча с представителями китайской компании China Machinery Engineering Corporation (CMEC) во главе с президентом Фан Яншуи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

CMEC, является одной из крупнейших инженерно-торговых компаний в Китае и специализируется на строительстве энергетических объектов в области генерации, передачи и распределения электроэнергии. В настоящее время CMEC распространила свою деятельность на более чем 150 стран.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов и возможность участия китайской компании в перспективных инициативах по строительству тепловых электростанций, солнечных фотоэлектрических станций, а также локализации производства нефтегазового и энергетического оборудования.

По итогам переговоров китайской компании предложено принять участие в тендерных торгах в рамках реализации перспективных инвестиционных проектов в энергетической и нефтегазовой отрасли.

Китай - торговый партнер номер один для Узбекистана, на него приходится 19 процентов всего оборота (на втором месте Россия с 16,9 процента).

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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