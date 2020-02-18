AzerGold привлек в экономику Азербайджана почти 400 миллионов манатов

БАКУ/Trend/ - В 2017-2020 годах ЗАО AzerGold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности" сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, тем самым ЗАО привлекло в экономику страны 399,3 миллиона манатов.

Кроме того, в результате внешнеторговых операций в госбюджет было уплачено более 30,6 миллиона манатов налогов и пошлин.

Из них 3,8 миллиона манатов были выплачены Государственному фонду социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, а 26,8 миллиона манатов - министерству налогов".

Напомним, что сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности”. На мероприятии присутствуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)