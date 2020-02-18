БАКУ/Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет создана ассоциация переработчиков золота.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об в интервью журналистам сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, в рамках данной инициативы Агентство провело встречу с различными предпринимателями, а также обратилось в министерство юстиции в связи с регистрацией ассоциации. По итогам обращения достигнута договоренность, в течение двух недель данная ассоциация будет зарегистрирована.

Он отметил, что создание ассоциации будет знаменательным событием, а сама ассоциация будет играть роль моста между государством и бизнесом.

В заключение Мамедов сказал, что министерством экономики принято решение о создании рабочей группы, которая будет функционировать в сфере переработки золота.

По словам председателя правления агентства, в данной группе будут задействованы представители руководства таможенного комитета, министерства экономики, Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, ЗАО "AzerGold", а также созданной ассоциации:

"Наша следующая работа будет заключаться в снижении пошлин в этой области, дабы предприниматели воспользовались этим и вернулись на покинутый ими рынок", - подытожил Мамедов.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности”. В мероприятии участвуют: министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель правления ЗАО Azergold Закир Ибрагимов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.

Автор: Эльдар Джанашвили.