Азербайджан впервые экспортировал в Ливан фундук

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Азербайджан экспортировал около 20 тысяч тонн фундука на 125 миллионов долларов.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев.

По его словам, в прошлом году в Ливан впервые экспортировался фундук: "В Ливан было отправлено около 20 тонн фундука на 100 тысяч долларов".

Оруджев отметил, что больше всего фундука из Азербайджана экспортируется в Россию, Германию и Италию.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)