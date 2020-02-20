Азербайджан впервые экспортировал в Ливан фундук

Бизнес 20 февраля 2020 10:52 (UTC+04:00)
Азербайджан впервые экспортировал в Ливан фундук

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Азербайджан экспортировал около 20 тысяч тонн фундука на 125 миллионов долларов.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев.

По его словам, в прошлом году в Ливан впервые экспортировался фундук: "В Ливан было отправлено около 20 тонн фундука на 100 тысяч долларов".

Оруджев отметил, что больше всего фундука из Азербайджана экспортируется в Россию, Германию и Италию.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В США умер информатик, придумавший команды &quot;копировать&quot; и &quot;вставить&quot;
В США умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"
ЕС выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ханау
ЕС выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ханау
Турция намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе
Турция намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе
Loading Bars
Лента новостей
В Сумгайыте будут снесены жилые здания старой постройки - ИВ Общество 12:07
В США умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить" США 12:01
ЕС выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ханау Европа 11:59
Обнародованы доходы от экспорта азербайджанской винной продукции в минувшем году Финансы 11:54
Обнародовано количество обращений в медучреждения в рамках ОМС Общество 11:52
Турция намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе Турция 11:49
В США раскритиковали механизм ЕС по разрешению споров с Ираном США 11:45
Узбекистан добивается прогресса в скорости интернета ИКТ 11:43
Казахстан официально запретил вывоз из страны медсредств индивидуальной защиты Бизнес 11:41
Австралия продлила запрет на въезд прибывающим из Китая Другие страны 11:40
ГЭЦ Азербайджана огласила статистику о впервые принятых на госслужбу Общество 11:39
Азербайджан оказал гуманитарную помощь Антигуа и Барбуде (ФОТО) Политика 11:35
Бакинский метрополитен о причине задержек в движении поездов Общество 11:17
Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничество в сфере военной промышленности Узбекистан 11:17
Тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего эвакуировано с нейтральной территории (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:08
США уведомили своих граждан о ситуации с новым коронавирусом в Туркменистане Туркменистан 10:58
Нефть дорожает на опасениях за поставки Энергетика 10:54
Азербайджан впервые экспортировал в Ливан фундук Бизнес 10:52
Cathay Pacific приостанавливает полеты в Израиль в связи с эпидемией коронавируса Израиль 10:50
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:37
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) Общество 10:36
Стрелок из Ханау оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий Европа 10:35
В Баку проходит выставка Partners and Business Экономика 10:34
Азербайджанские депутаты примут участие в международных мероприятиях в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 10:28
В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут Транспорт 10:27
С уважением отношусь к Бриллиант Дадашевой… - Алсу научила Ксению Собчак исполнять азербайджанские танцы (ВИДЕО/ФОТО) Звёздный мир 10:24
Азербайджан становится мощным транспортным хабом - политолог Политика 10:17
В Нигерии от лихорадки Ласса умерли 103 человека Другие страны 10:17
Госагентство автодорог примет граждан Сальянского, Нефтчалинского и Билясуварского районов Транспорт 10:13
Узбекистан и Турция подписали совместное заявление по итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества Узбекистан 10:05
Число погибших при стрельбе в Ханау возросло до девяти Европа 10:01
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по техобслуживанию оборудования Тендеры 09:57
CNPC проведет тендер на реализацию комовой серы в Туркменистане Тендеры 09:57
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:56
Геологическая госкорпорация Туркменистана закупит оборудование Тендеры 09:52
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:50
SOCAR и STP создали совместное предприятие (ФОТО) Энергетика 09:47
Курс маната по отношению к мировым валютам на 20 февраля Финансы 09:39
ARETI принимает участие в разработке туркменского шельфа Каспия Энергетика 09:36
МИД Латвии о приоритетных сферах сотрудничества с Казахстаном Бизнес 09:31
По результатам строительства газосборника Грузия получит значительные преимущества Энергетика 09:28
В Иране нет информации о новых случаях заболевания коронавирусом Общество 09:27
Подозреваемого в стрельбе в кальянных в Германии нашли мертвым Европа 08:43
В Японии произошло землетрясение Другие страны 08:29
Сенатора США уличили в незнании имени президента Мексики США 08:21
Первую группу туристов из Гонконга с Diamond Princess доставили домой Другие страны 08:05
Демократы считают необходимым возврат США к Парижскому соглашению по климату США 07:49
В Индии 19 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком Другие страны 07:35
В Кыргызстане задержана преступная группа сбывающая поддельные доллары Кыргызстан 07:12
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира лайнера Diamond Princess Другие страны 07:05
Руководства польского порта Гданьск и Бакинского порта подпишут меморандум о сотрудничестве - замминистра Транспорт 07:02
В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина Другие страны 06:57
В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая Россия 06:40
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118 Китай 06:21
Блумберг готов платить по $2,5 тыс. в месяц за похвалы в соцсетях США 06:05
Бразильский сенатор попытался на экскаваторе взять штурмом гарнизон полиции Другие страны 05:46
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек Другие страны 05:38
Google хочет подвести аккаунты британских пользователей под действие законов США Европа 05:15
Один человек задержан после стрельбы на западе Германии (Обновлено) Европа 05:13
Китай успешно запустил четыре экспериментальных спутника Китай 04:57
General Electric разрешат поставки моторов для китайского лайнера США 04:45
В Мехико протестующие таксисты устроили столкновения с полицией Другие страны 04:31
В Китае опубликовали обновленный список препаратов для лечения коронавирусной инфекции Китай 04:20
Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США Другие страны 04:19
Трамп назначит Гренелла директором национальной разведки США 04:07
Юбилейный Берлинский кинофестиваль откроется показом драмы "Мой год Сэлинджера" Европа 03:35
США хотят установить гиперзвуковые ракеты на подлодках к 2028 году США 03:18
МВФ признал долговую нагрузку Аргентины чрезмерной Финансы 03:05
В Алжире объявили праздником день начала протестов в 2019 году Другие страны 02:47
"Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Европа 02:27
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" дома обыграл испанскую "Валенсию" Европа 02:23
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей Другие страны 02:20
Погибшие от коронавируса иранцы не контактировали с людьми из Китая Иран 02:11
В Венесуэле продукты для семьи на месяц подорожали до $328 при минимальной зарплате в $3,4 Другие страны 01:55
Лидеры ЕС попытаются на экстренном саммите согласовать семилетний бюджет сообщества Европа 01:39
Трамп обсудил с Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке Европа 01:22
Визит президента Грузии в ЦАР отменен из-за поста в сети "Facebook" Грузия 01:15
Генпрокурор Хорватии подал в отставку из-за обвинений в членстве в масонской организации Европа 01:03
ОАЭ помогли эвакуировать йеменских студентов из Уханя Арабские страны 00:45
В Египте не подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Африке Другие страны 00:33
Бразильский регулятор не будет повторно проверять сделку Embraer и Boeing Бизнес 00:18
В Иране анонсировали визиты глав МИД Австрии и Нидерландов в Тегеран Политика 19 февраля 23:57
США нанесли авиаудар в Сомали по боевикам группировки "Аш-Шабаб" Арабские страны 19 февраля 23:41
В Центре по развитию МСБ Хачмаза начались тренинги Экономика 19 февраля 23:25
Глава МИД Греции заявил о поддержке нового правительства Ливана Европа 19 февраля 23:09
В США заявили, что снижение насилия в Афганистане приведет к политическому урегулированию США 19 февраля 22:51
ОПЕК подтвердила встречу министров ОПЕК+ 5-6 марта Энергетика 19 февраля 22:32
Глава дипломатии ЕС поздравил переизбранного президента Афганистана Европа 19 февраля 22:14
В Лондоне завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа Европа 19 февраля 21:56
Португалия планирует субсидировать отдых туристов из Великобритании Туризм 19 февраля 21:38
В Баку подешевели земельные участки и частные дома Бизнес 19 февраля 21:23
У Дании и Азербайджана большие перспективы сотрудничества в портовой индустрии – посол Бизнес 19 февраля 21:09
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам запросит $500 млн на программы в Сирии Арабские страны 19 февраля 21:02
Азербайджан и Турция хотят мирного урегулирования карабахского конфликта - член парламента Турции Политика 19 февраля 20:19
Обнародован объем добычи Иранской нефтегазовой компании Южный Загрос Энергетика 19 февраля 20:08
Aéroports de Paris выражает заинтересованность в инвестировании в Грузию Транспорт 19 февраля 19:58
Эстония проявила готовность продолжать сотрудничество с Грузией Бизнес 19 февраля 19:43
Беларусь привлекает логистический потенциал Грузии Бизнес 19 февраля 19:33
Омбудсмен Азербайджана встретилась с подозреваемым в убийстве Нармин Гулиевой Общество 19 февраля 19:29
Грузия огласила проекты, которые будут профинансированы в 2020-м году Финансы 19 февраля 19:09
Все новости