Азербайджан впервые экспортировал в Ливан фундук
БАКУ/Trend/ - В 2019 году Азербайджан экспортировал около 20 тысяч тонн фундука на 125 миллионов долларов.
Об этом в четверг сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев.
По его словам, в прошлом году в Ливан впервые экспортировался фундук: "В Ливан было отправлено около 20 тонн фундука на 100 тысяч долларов".
Оруджев отметил, что больше всего фундука из Азербайджана экспортируется в Россию, Германию и Италию.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего эвакуировано с нейтральной территории (ФОТО)
Азербайджанские депутаты примут участие в международных мероприятиях в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
С уважением отношусь к Бриллиант Дадашевой… - Алсу научила Ксению Собчак исполнять азербайджанские танцы (ВИДЕО/ФОТО)
Узбекистан и Турция подписали совместное заявление по итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества
Руководства польского порта Гданьск и Бакинского порта подпишут меморандум о сотрудничестве - замминистра