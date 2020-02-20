Корейское агентство по инвестициям отметило успехи экономической политики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Корейское агентство по торговле написало об успехах экономической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) опубликовало статью об успехах экономической политики, достигнутой в результате реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане. В статье под названием ”резюме успехов Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2019 году" особо подчеркнуты основные направления экономического роста, заметный рост в ненефтяном секторе.

В статье было отмечено, что за 2019 год ВВП Азербайджана вырос на 2,2 процента, а ненефтяной - на 3,5 процента. Кроме того, в результате осуществляемых правительством реформ, роста инвестиций в частный сектор и выдачи низкопроцентных кредитов и субсидий в ненефтяном экспорте зафиксирован рост на 14 процентов.

Анализ, проведенный KOTRA, показал, что, несмотря на значительные вливания государственных средств в реструктуризацию проблемных кредитов, а также в систему социального обеспечения, инфляция в стране за год составила всего 2,6 процента, в то время как рост доходов - 7,4 процента. Валютные же резервы Азербайджана в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,4 миллиарда долларов и достигли рекордного уровня в 51 миллиард долларов.

В статье, подготовленной агентством KOTRA, были проанализированы результаты поддержки правительства Азербайджана в финансовом секторе, диверсификации развития сельского хозяйства, развитии туризма, установлении внешнеторговых связей, инвестирования нефтяного фонда малорискованных сфер, а также участия в проектах энергетического газа международного уровня.

В связи этим, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы отметил, что в результате реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, экономический рост в Азербайджане будет устойчивым.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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