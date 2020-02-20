Казахстан ратифицировал конвенцию против вывода прибыли из-под налогообложения

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал конвенцию в целях предотвращения вывода прибыли из-под налогообложения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно сообщению пресс-службы, Токаевым был подписан следующий закон: «О ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS)».

Текст закона на данный момент публикуется в печати.

Напомним, что многосторонняя конвенция была заключена в Париже 24 ноября 2016 года.

Отметим, что принятие Конвенции позволит воспрепятствовать выведению из страны прибыли и координировать работу по исполнению BEPS через многосторонние согласования изменений в существующих соглашениях об избежании двойного налогообложения.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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