Азербайджан значительно увеличил экспорт товаров посредством "единого окна"

БАКУ/Trend/ - Общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" в январе 2020 года составил 8,2 миллиона долларов, что на 31,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По итогам 2019 года посредством системы "единое окно" было экспортировано товаров на 140,4 миллиона долларов, что на 6,4 процента меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Среди стран, импортирующих азербайджанскую продукцию посредством "единого окна", лидирует Швецария, на долю которой приходится 60 процентов всего экспорта Азербайджана. В пятерку стран по данному показателю входят Грузия – 14 процентов, Россия – 13 процентов, Казахстан – четыре процента, Турция и Великобритания – по два процента.

На долю остальных стран. импортирующих азербайджанскую продукцию посредством системы "единое окно", пришлось семь процентов.

Напомним, что в 2019 году общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" составил 140,4 миллиона долларов, что на 6,4 процента меньше показателя 2018 года, который составил 150 миллионов долларов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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