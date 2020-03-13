Грузия представляет антикризисный план для бизнес-сектора

БАКУ/Trend/ - По решению правительства Грузии, до 18 тысяч компаний, несущих убытки из-за пандемии коронавируса, на четыре месяца будут освобождены от уплаты налогов на доходы и имущество, объявил на пресс-конференции премьер-министр Георгий Гахария.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отсрочка по налогам будет предоставлена гостиницам, ресторанам, туристическим агентствам, транспортным компаниям и экспортерам.

Гахария подчеркнул, что в целом в этих компаниях трудоустроено до 50 тысяч человек. Уплата отсроченных налогов начнется с 1 ноября, а обслуживание текущих задолженностей возобновится в июле.

«В течение четырех месяцев – марта, апреля, мая и июня – дополнительно в секторе это оставит финансовый ресурс в размере свыше 100 миллионов», — заявил Гахария.



Другая инициатива правительства Грузии коснется налогов на добавленную стоимость (НДС). По словам премьера, только благодаря этому за год в экономику страны удастся вернуть финансовые ресурсы в размере 1,2 миллиарда лари.

«По решению правительства, планируется удвоить сумму возвращаемого НДС в размере 600 миллионов лари, и мы вернем нашей экономики и компаниям дополнительно 600 миллионов, что в течение одного года вернет экономике финансовый ресурс в размере 1,2 миллиарда лари посредством НДС», — сказал Гахария.

Он также напомнил, что коммерческие банки согласились сотрудничать с правительством для поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Крупнейшие коммерческие банки страны – TBC Bank, «Банк Грузии» и Liberty Bank – уже объявили о предоставлении потребителям отсрочки по выплатам за кредиты на три месяца.

«Вместе с крупнейшими банками мы приняли решение, что физические лица, граждане нашей страны на три месяца будут освобождены от обязательств по обслуживанию кредитов, в случае необходимости. Это очень важно как с финансовой, так и с социальной точки зрения», — отметил глава правительства.



Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии на сегодняшний день составляет 25. Специалисты считают, что это число возрастет, поскольку эпидемиологическая ситуация в Европе с каждым днем все больше ухудшается.

В Грузии одними из первых удар ощутили туристский и гостиничный бизнес. Еще в феврале число зарубежных визитов в страну сократилось на 0,7 процента. В Национальной администрации туризма предупредили, что в марте ситуация значительно ухудшится.



Ситуацию осложняет серьезное падение курса лари. На фоне нестабильности на мировых валютных рынках, с понедельника по пятницу грузинская национальная валюта обесценилась на 6,3 процента. Обменный курс лари по отношению к доллару, установленный Национальным банком Грузии на 13 марта, составляет 2,9494 лари за 1 доллар США.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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