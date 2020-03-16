Минналогов меняет правила по госрегистрации юридичиских лиц

БАКУ/Trend/ - Учитывая соответствующие требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайдджана по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), министерство налогов ввело определенные правила по государственной регистрации юридических лиц и обратилось в связи с этим к гражданам.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, в тексте заявления отмечено, что документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц, рекомендуется направить по почте (почтовый индекс AZ1029) в отделение государственной регистрации юридических лиц Главного управления национальных доходов министерства налогов по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 105, с обязательным указанием контактного номера при подаче документов.

Приложив к обращению методом сканирования соответствующие документы, обращение можно отправить на электронный адрес Министерства. В заявлении обязательно должна быть указана следующая информация: имя, фамилия, отчество заявителя; контактные данные заявителя.

Общества с ограниченной ответственностью с местным капиталом могут осуществлять государственную регистрацию в электронном виде, после которой соответствующие документы (свидетельство о регистрации, устав, выписка из госреестра) будут направлены в электронный кабинет налогоплательщика.

Организации с иностранным капиталом должны получить в отделении государственной регистрации юридических лиц шифр и пароль на физическом носителе, которые позволят использовать электронный документооборот.

Контактный номер: (+99412) 403 88 84.