Фонд первого президента Казахстана выделит средства на борьбу с коронавирусом

Бизнес 18 марта 2020 12:11 (UTC+04:00)
Фонд первого президента Казахстана выделит средства на борьбу с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Фондом первого президента Казахстана – Елбасы будет выделено 200 миллионов тенге (457,594 тысячи долларов) на противодействие распространению коронавирусной инфекции в Казахстане, передает в среду Trend со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Сообщается, что средства выделяются по прямому поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Планируется, что выделяемые средства будут равными долями распределены между акиматами городов Нур-Султан и Алматы.

«Финансовая помощь пойдет на премии медработникам, задействованным в борьбе с пандемией, приобретение дополнительного количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Также часть денег будет направлена на обеспечение продовольствием детских домов и специализированных больниц столицы», - говорится в сообщении.

Также, 50 тысяч медицинских масок было передано в Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом граждан Казахстана составляет 35.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом (COVID-19) пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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