Объем импорта в Азербайджане за февраль увеличился

Бизнес 21 марта 2020 09:00 (UTC+04:00)
Объем импорта в Азербайджане за февраль увеличился

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года Азербайджан импортировал продукцию на общую сумму в 1,79 миллиарда долларов США, что на 17,3 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

За февраль объем импорта увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, а темпы годового спада сократились почти вдвое.

Доля госсектора в январе-феврале в импорте составила 443,2 миллиона долларов, что делает около 24,8 процента от всего объема. Доля же частного сектора – 1,16 миллиона долларов, или 64,7 процента, от всего объема. На долю физических лиц пришлись оставшиеся 188 миллионов долларов, или 10,5 процента.

Всего Азербайджан экспортировал 1581 и импортировал 5780 видов товаров, проведя внешнеторговые операции со 144 странами-участницами. Больше всего за отчетный период Азербайджан импортировал машины, механизмы, электроинструменты, оборудование и его части; наземные транспортные средства, кроме железнодорожных и трамвайных транспортных средств, а также их части и принадлежности; черный металл и продукцию из него.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

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