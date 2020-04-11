Из-за пандемии коронавируса импорт муки в Узбекистане снизился почти на половину
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Лента новостей
В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1909 водителей
Гендиректор ВОЗ: Все должны наращивать усилия для того, чтобы свести к минимуму воздействие эпидемии на систему здравоохранения, социальные услуги и на экономическую деятельность
Генсек Тюркского совета: Совместный Тюркский инвестиционный фонд, о создании которого было принято решение на Бакинском саммите, может сыграть важную роль в восстановлении экономики в посткризисный период
Виктор Орбан: Мы очень благодарны Президенту Ильхаму Алиеву, моему дорогому другу, за помощь, оказанную нам Азербайджаном
Гурбангулы Бердымухамедов: Благодаря скоординированным совместным усилиям Туркменистана и Азербайджана продолжает действовать паромное сообщение между портами Туркменбаши и Баку
Сооронбай Жээнбеков: Надеюсь, что мы успешно избавимся от проблем с коронавирусом и под председательством Азербайджана укрепим сотрудничество
Реджеп Тайип Эрдоган: В связи с закрытием сухопутных дорог Азербайджан и Казахстан стали для тюркских транспортников важным транзитным маршрутом
Афат Гасанова: В основе мер азербайджанского государства по борьбе с пандемией находятся забота о гражданах и сильная экономика
Вугар Искендеров: Шаги, предпринятые азербайджанским государством в борьбе с коронавирусом, являются примером для большинства стран
Президент Ильхам Алиев: Осуществленные программы являются лишь частью государственной поддержки, в настоящее время идет работа над другими механизмами государственной поддержки
Президент Ильхам Алиев: Пандемия коронавируса является глобальной угрозой, поэтому требует глобального ответа
Президент Ильхам Алиев: Всемирная организация здравоохранения расценила Азербайджан как образцовую страну в связи с мерами, принятыми против пандемии
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Арифа Исмаилзаде
Президент Ильхам Алиев: Тюркский совет как организация готов к сотрудничеству с другими международными организациями
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане функционируют 18 лабораторий для проведения тестов, 5 из них созданы недавно
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса
Президент Ильхам Алиев: Тюркский совет является первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19
В Азербайджане утверждена последовательность внедрения ОМС по административно-территориальным единицам
В Азербайджане выявлены 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб
В Азербайджане создана Рабочая группа для межструктурной координации финансовой поддержки предпринимателей