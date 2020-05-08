Минтекстиль Туркменистана закупит хлопковолокно для переработки

Бизнес 8 мая 2020 17:08 (UTC+04:00)
Минтекстиль Туркменистана закупит хлопковолокно для переработки
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