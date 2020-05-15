Туркменистан отправил заявку на вступление в ВТО в качестве наблюдателя

БАКУ /Trend/ - Туркменистан направил письмо-заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) в качестве наблюдателя, сообщает Trend со ссылкой на Посольство Туркменистана в Баку.



Сообщается, что 15 мая 2020 года в Ашхабаде состоялось заседание Кабинета Министров Туркменистана, в ходе которого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «О вступлении Туркменистана во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя».



Отмечается, что письмо-заявка отправлена на имя Генерального директора ВТО Роберта Карвалью ди Азеведу. Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос о принятии Туркменистана в ВТО в качестве наблюдателя будет рассмотрен в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, который состоится в ближайшем будущем.



Отметим, что в ходе онлайн-встречи сотрудников Постоянного представительства Туркменистана при Европейском отделении ООН в Женеве с экспертами ВТО 5 мая 2020 года, было отмечено, что получение Туркменистаном статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации (ВТО) будет способствовать развитию национальной экономики страны.

(Автор: Джейла Алиева.)

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