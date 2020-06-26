Активизировалась деятельность MEDEF International в Грузии

БАКУ/Trend/ - MEDEF International является одной из наиболее представительных ассоциацией частного сектора Франции, и работает с Грузией более 25 лет, с момента обретения страной независимости, сказал Trend директор MEDEF International Богдан Гаден-Феерчак.

"За последние 5-6 лет деятельность MEDEF International в Грузии особенно активизировалась , в связи с растущим интересом французских компаний к грузинскому рынку. В рамках нашей регулярной деятельности мы приветствуем в MEDEF членов финансовых организаций и представителей частного сектора Грузии. Мы также регулярно проводим французские бизнес-миссии в Тбилиси", - сказал он.

По словам Богдана Гаден-Феертчака, с 2017 года MEDEF International более тесно сотрудничает с компанией Business Association of Georgia и Invest in Georgia, оказывая им активную и эффективную поддержку.

"Франция и Грузия поддерживают крепкие отношения, основанные на исторической дружбе. В последние годы двусторонняя торговля росла - французские инвестиции в Грузию в основном связаны с розничной торговлей, транспортом, гостиничным и агробизнесом, а недавно было сделано несколько инвестиций в телекоммуникации и в машиностроении", - сказал он.

Как отметил директор, Франция входит в число 15 крупнейших инвесторов в Грузии.

MEDEF International поддерживает французские компании в их развитии на зарубежных рынках, укрепляет партнерские отношения и сотрудничество между французским и иностранным бизнесом, способствует улучшению деловой среды в странах, где создаются французские компании.

(Автор: Тамилла Мамедова)