В отношении производителей алюминиевой ленты Азербайджана примут антидемпинговые меры
БАКУ /Trend/ - Евразийский экономический союз примет антидемпинговые меры по отношению к Азербайджану в форме антидемпинговой пошлины сроком на пять лет.
Как сообщает Trend со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию, об этом говорится в докладе о результатах антидемпингового расследования в отношении алюминиевой ленты, происходящей из Азербайджана и Китая и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
В докладе указывается, что по результатам анализа всей имеющейся в распоряжении департамента информации за 2015-2019 годы установлено наличие материального ущерба металлургической отрасли ЕАЭС вследствие демпингового импорта продукции из Азербайджана и КНР на территорию Союза.
"Это является основанием для применения антидемпинговой меры в форме антидемпинговой пошлины сроком на пять лет. Для производителей из Азербайджана предлагаемый размер пошлины составляет 16-18 процентов, из Китая - 13-14 процентов", - говорится в докладе.
Отметим, что под расследование попала алюминиевая лента толщиной 0,2 - 3 миллиметра, с покрытием или без, предназначенная для любых целей, кроме изготовления алюминиевых банок. Инициатор расследования — ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия".
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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