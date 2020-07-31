АБР: Пандемия COVID-19 значительно влияет на домохозяйства, малые предприятия Грузии

БАКУ /Trend/ - Пандемия уже оказала значительное влияние на экономику Грузии, сказал Trend постоянный представитель Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Шейн Розенталь.

"Только в секторе туризма глобальные ограничения на поездки привели к почти 60-процентному сокращению международных визитов в Грузию в марте в годовом исчислении. Эти ограничения в сочетании с мерами сдерживания и предвидением глобального экономического кризиса также привели к сбоям в торговле, оттоку капитала и увеличению стоимости финансирования", сказал Розенталь.

По его словам, влияние пандемии на домохозяйства и малый бизнес было особенно серьезным.

По словам Розенталя, Грузии удалось извлечь уроки важности поддержки домохозяйств, безработных и предприятий в период предыдущих кризисов, в том числе мирового финансового кризиса.

"Длительность восстановления будет зависеть от степени сдерживания пандемии. В дополнение к человеческим издержкам и непосредственному влиянию на туризм, серьезный рецидив увеличит фискальное бремя и подорвет репутацию страны как безопасного места для посещения и ведения бизнеса", добавил директор.

Он также отметил, что важно отслеживать и совершенствовать схемы, которые защищают бедных, безработных и другие уязвимые групп населения, и обеспечивать, чтобы схемы доходили до предполагаемых бенефициаров.

"Они имеют важное значение для предотвращения перехода уязвимых домохозяйств в бедность во время будущих экономических спадов и могут со временем усилиться, чтобы помочь отдельным людям и предприятиям адаптироваться, например, путем предоставления обучения навыкам и работы с предприятиями с целью обновления их бизнес-стратегий и адаптации к посткризисным ситуациям", добавил Розенталь.

(Автор: Тамилла Мамедова.)