В период глобальной пандемии Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт электротоваров из Турции в Узбекистан сократился на 42,72 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 19,771 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июне 2020 года экспорт электротоваров из Турции в Узбекистан сократился на 23,75 процента по сравнению с показателем июня 2019 года и составил 3,490 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июне 2020 года экспорт электротоваров из Турции на мировые рынки сократился на 12,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,711 миллиарда долларов.

Экспорт электротоваров составляет 6,3 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки электротовары на сумму 902,754 миллиона долларов, что на 26,2 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт электротоваров в июне 2020 года составил 6,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала электротовары на сумму 10,576 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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