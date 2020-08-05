Агентство по развитию МСБ Азербайджана способствует привлечению иностранных инвестиций в регионы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане были обсуждены перспективы развития табачного предприятия в селе Синджан Огузского района и возможности оказания дополнительной поддержки предприятию.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ), в ходе обсуждений с участием председателя правления Агентства Орхана Мамедова, главы Исполнительной власти Огузского района Эйваза Гурбанова, заместителя директора ООО Oguz Agro Industry Намика Алескерова и инвестора предприятия из Японии Мунечика Танио были рассмотрены перспективы расширения деятельности и сотрудничества предприятия.

Отметим, что проект реализуется в рамках "Государственной программы по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы". На предприятии, основанном на иностранные инвестиции, осуществляется выращивание, поставка и сушка табака. На 210 гектарах, расположенных в Огузском, Габалинском и Товузском районах, высажен табак, а для сушки урожая из европейских стран ввезено 50 полностью автоматизированных табачных камер. В 2020 году планируется закупить около 800 тонн табака.

В проект японским инвестором вложено 2,2 миллиона долларов США. В настоящее время на предприятии постоянно работают 150 человек, более 300 сезонных работников.

Агентство МСБ оказывало поддержку и услуги предприятию в вопросах координации с государственными и частными структурами для создания и расширения деятельности предприятия, использования механизмов государственной поддержки предпринимательства. Был также выдан документ о поощрении инвестиций, который освобождает предприятие от налога на прибыль в течение семи лет на 50 процентов, налога на имущество, землю, НДС и таможенных пошлин на импорт оборудования.

В ближайшие годы планируется расширение производства, наряду с Огузским, Товузским и Габалинским районами, создание табачных хозяйств в Шеки, Загатала, Гахе, Исмаиллы, Масаллы, Товузе и Балакене. Кроме того, планируется проведение совместных с Агентством тренингов по просвещению фермеров-табаководов, а также организация визита в страну японских инвесторов, заинтересованных в сфере туризма, сельского хозяйства и различных производств.

(текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)