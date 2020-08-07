Стали известны наиболее импортируемые продукты в Азербайджане в январе-мае 2020 года

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года импорт лекарственных средств в Азербайджан увеличился относительно аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по статистике.

Импорт в Азербайджан труб из черных металлов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 48,3 процента, сливочного масла, прочих молочных жиров - на 32,5 процента, говядины – на 35,2 процента, легковых автомобилей – на 30 процента, стального проката – на 29,4 процента, блоков и устройств – на 26,5 процента, свежих овощей – на 25,2 процента, растительных масел - на 23,8 процента, свежих фруктов - на 15,9 процента, чая – на 5,2 процента, вычислительных машин,

Импорт сигарет сократился на 79,2 процента, пшеницы – на 38 процента, мебели – на 21,2 процента, резиновых шин – на 17,5 процента, полиэтилена – на 14,3 процента, грузовиков – на 12,6 процента, стиральных машин – на 7,3 процента, сахара-сырца и сахара – на 6,5 процента, картофеля – на 0,6 процента.

Также в январе- мае 2020 года в страну было импортировано 18 425 легковых автомобилей, 1 114 грузовых автомобилей, 71 автобусов.

Импорт в Азербайджан за январь-июнь 2020 года составил 4,98 миллиона долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 40,7 процента.

Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота сократился на два процентных пункта, до 39,36 процента от общего объема.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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