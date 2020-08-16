Данные по гостиничному бизнесу в Азербайджане за первое полугодие 2020 года

БАКУ/Trend/ - В январе-марте текущего года быстрое распространение коронавирусной инфекции в мире оказало негативное влияние на туристический сектор большинства стран, что наблюдается и в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По данным комитета, в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также зафиксировано снижение показателей гостиниц и предприятий гостиничного типа, являющихся основными элементами туристической инфраструктуры.

Так, в январе-июне 2020 года отели Азербайджана были заняты 585,9 тысячи ночей, что на 55,9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной снижения стало резкое сокращением количества ночевок туристов в марте текущего года в связи с введением ограничительных мер на государственной границе Азербайджана и в сфере транспортного сообщения с большинством стран мира с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным Госкомстата, ,в январе-июне текущего года около 58,8 процента всех занятых ночей пришлось на Баку, 8,1 процента- Габалу, 8 процентов - Гусар, 4,7 процента- Губу, 4,2 процента - Нафталан, 3,1 процента -в Нахчыванскую Автономную Республику, 1,7 процента-в Ленкоране, 1,4 процента- в Шабране, 1,1 процента-в Мингячевире, 0,8 процента-в Гяндже и 8,1 процента - в других городах и районах.

Среди туристов-иностранцев абсолютное большинство (75,3 процента) оставалось в Баку, 7,2 процента-в Гусаре, 4,8 процента-в Габале, 4,5 процента-в Нафталане, 3,7 процента - в Нахчыванской Автономной Республике, 2,3 процента - в Губе, 2,2 процента - в гостиницах других районов и городов.

Количество ночей, проведенных в гостиницах иностранцами и лицами без гражданства, сократилось на 64,3 процента по сравнению с январем-июнем прошлого года и составило 340,8 тысячи, что составляет 58,2 процента общего количества ночевок по стране.

Отметим, что в первом квартале 2020 года отели Азербайджана были заняты 474,6 тысячи ночей, что на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева)