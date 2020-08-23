В Телави открылся координационный штаб сбора урожая винограда

С целью содействия организованному и успешному проведению сбора урожая винограда 2020 года, в Телави открылся координационный штаб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, говорится в сообщения правительства страны.

«Примечательно, что в ситуации, созданной пандемией, государство субсидирует ртвели 2020 года для поддержки виноградарства и виноделия.

Согласно решению правительства, субсидию получат винодельческие компании, которые закупят и переработают не менее 1000 тонн винограда сортов Ркацители или Кахури мцване урожая 2020 года, выращенного в регионе Кахети.

Более подробно об условиях субсидирования ртвели можно узнать по номеру горячей линии — 1501.