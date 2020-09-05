BMB Trade Group развивает сельскохозяйственный бизнес Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Компания BMB Trade Group рассматривает расширение номенклатуры экспортной продукции как одну из приоритетных задач своей производственной и торгово-посреднической деятельности, сказал в интервью Trend советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ BMB Trade Group LLC, Баходир Камилов.

"Располагая большими земельными площадями, где в настоящее время в основном выращиваются бобовые и плодоовощные культуры, основной упор делается на совместные инвестиционные проекты, нацеленные на создание производства экспортоориентированной продукции, востребованной на рынке", - отметил Камилов.

По его словам, успешная формула создания и развития совместной инвестиционной и экспортной деятельности компании предполагает высокую степень взаимного доверия и учета интересов между партнёрами, что достигается посредством тщательной проработки всех деталей.

"Хотелось бы подчеркнуть высокую роль и активное участие наших дипломатических и торговых представительств, аккредитованных за рубежом, которыми проводится солидная работа по налаживанию связей с представителями деловых кругов страны пребывания, а также широкого спектра оказываемой поддержки и содействия отечественным бизнесменам", - сказал Баходир Камилов.

"В контексте накопленного опыта BMB Trade Group, речь идет об условии изначальной и обязательной выгодности для соинвестора приобретения выращенной и переработанной сельхозпродукции – гарантированном экспорте", - добавил он.

По его словам, агробизнесу Узбекистана также выгодно внедрение передовых технологий и современного оборудования, позволяющего производить высококачественную продукцию.

Он привел пример такого сотрудничества – налаживаемый компанией новый и перспективный для страны бизнес по выращиванию, переработке и гарантированному экспорту шафрана в Италию. С этой целью BMB Trade Group и Итальянская Opera SRL создали совместное предприятия BMB-Opera Zafferano в Джизакской области. Между компаниями было подписано инвестиционное соглашение на 25 миллионов евро.

"Бизнес-модель создания этого уникального кластера по выращиванию лекарственных растений строится на взаимных выгодах для узбекской и итальянской сторон условиях - в республику будет завезено современное лабораторное оборудование для выдачи сертификатов соответствия качества мировым стандартам не только шафрана, но и другой плодоовощной продукции", - отметил Камилов.

Он также подчеркнул, что агрономическое сопровождение будут осуществлять ведущие итальянские ученые-агрономы из Католического Университета Пьяченци.

Помимо этого, по его словам, Итальянская сторона получит возможность организовать крупнейшую плантацию по выращиванию шафрана в Узбекистане и расширит совместный экспорт переработанной продукции на мировой рынок.

"В другом случае, при поддержке дипломатического представительства Узбекистана во Франции, реализован совместный проект с французской компанией Advantage Central Asia по созданию в Париже предприятия по фасовке и упаковке экспортируемых из Узбекистана сушенных фруктов и овощей, с использованием оборудования, отвечающего европейским стандартам", - добавил Баходир Камилов.

По его словам, BMB Trade Group реализует проект строительства современного Агрологистического центра в сотрудничестве с российской Национальной резервной корпорацией. Основная цель проекта – оказание услуг по хранению, переработке, калибровке, сортировке, организации лабораторных исследований, заморозке и расфасовке произведенной в Джизакской области и других регионах республики сельхозпродукции.

"Уникальность проекта заключается в том, что на территории комплекса запускаются лаборатории, получившие аккредитацию российского "Россельхознадзора" , которые здесь же, на месте, осуществляют сертификацию пройденной контроль продукции. Это дает возможность организовать непрерывные и неограниченные поставки отечественной продукции через пограничные и таможенные "зеленые коридоры" прямиком в российские торговые сети", - отметил Камилов.

Он также добавил, что благодаря этому проекту, Узбекские экспортеры могут оформить необходимые для уполномоченных российских органов документы непосредственно в Агрологистическом центре и использовать возможность осуществления гарантированного экспорта.

"А это, в свою очередь, послужит укреплению узбекско-российских связей и увеличению объемов экспорта отечественной продукции на российские рынки", - подчеркнул Баходир Камилов.

(Автор: Илькин Сейфаддини.)

Твиттер: @seyfaddini