Япония намерена инвестировать в табачную отрасль Азербайджана $40 миллионов
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские двусторонние отношения стремительно развиваются и достигли высокого уровня
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Разрушение Арменией наших историко-религиозных памятников – преступление против всего мусульманского мира
Азербайджано-турецкое военное сотрудничество направлено на обеспечение мира и безопасности в регионе - депутат
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане (ФОТО)
Азербайджано-турецкий союз — гарант мира, стабильности и экономического прогресса в регионе — глава парламентского комитета
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом под лозунгом «Одна нация, два государства» (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц за получение взятки
Впервые в Азербайджане при Бакинской высшей школе нефти будет создан «Клуб студентов-программистов» компании Google
В мировой прокат вышел исторический фильм "Томирис" с участием азербайджанских каскадеров (ВИДЕО, ФОТО)