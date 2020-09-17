SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В процессе диверсификации экономики Азербайджана швейцарские компании могли бы стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора страны, сообщили Trend в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим связям (SECO).

Кроме того, как отметили в SECO, швейцарские компании, работающие в инфраструктурном и транспортном секторе и имеющие богатый опыт в этой сфере, могут внести значительный вклад в развитие Азербайджана как транзитного узла.

"Двусторонние экономические отношения между Швейцарией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, но все же имеется потенциал для дальнейшего развития. В 2018 году объем торговли между двумя странами составил 237 миллионов швейцарских франков (260,8 миллиона долларов США). Кроме того, отношения между странами укрепляет давнее технико-экономическое сотрудничество. Сегодня швейцарская техническая помощь направлена ​​на комплексные макроэкономические реформы, начиная от управления государственными финансами, государственной статистикой и заканчивая макроэкономическим моделированием. Швейцария также поддерживает развитие финансового сектора Азербайджана. В этом году исполняется 20 лет сотрудничества Швейцарии и Азербайджана в области экономического развития", - сказали в SECO.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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