Италия увеличивает экспорт в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Импорт итальянской продукции в январе-июле 2020 года в Азербайджан увеличился на 14,4 процента относительно аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, импорт итальянской продукции в Азербайджан увеличился в годовом исчислении с 215,5 миллиона долларов до 246,7 миллиона долларов США. Долевое участие Италии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 2,56 до 4,18 процента от совокупного объема.

Экспорт азербайджанской продукции в Италию за первые семь месяцев 2020 года составил 2,93 миллиарда долларов США, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 26 процента.

В январе-июле 2020 года объем внешнеторговых операций Азербайджана и Италии составил 3,179 миллиарда долларов США, что на 23 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран осталось значительно смещенным в сторону импорта итальянской продукции. Так, если за аналогичный период 2019 года внешнеторговые отношения отметились значительным перевесом в сторону импорта – 94 и 6 соответственно, то соотношение импорта и экспорта за январь-июль 2020 года составило 92 и 8 процентов соответственно.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период осталось положительным для Азербайджана и составило 2,69 миллиарда долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза, и оставшись положительным, составило 3,2 миллиарда долларов США.

Отметим, что Италия является одним из лидеров покупателей нефти из Азербайджана. Также лидером по импорту азербайджанского фундука в 2020 году стала Италия.

(Автор: Фидан Бабаева)

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