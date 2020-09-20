Растет экспорт азербайджанской продукции в страны СНГ

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в страны СНГ за первые семь месяцев этого года составил 809 миллионов долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 749 миллионов долларов. Таким образом, в годовом исчислении страны СНГ увеличили импорт продукции из Азербайджана на восемь процентов, а долевое участие стран СНГ в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 6,11 до 8,87 процента.

При этом импорт продукции стран СНГ в Азербайджан в годовом исчислении снизился с 1,82 миллиарда долларов США до 1,53 миллиарда долларов. Долевое участие стран СНГ в общем импорте Азербайджана составило 25,93 процента от совокупного объема, против 21,63 процента за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и странами СНГ составил 2,338 миллиарда долларов, что на 10 процентов меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта во внешнеторговых отношениях двух стран составляло 30 и 70 процентов соответственно, то в январе-июле 2020 года оно составило 35 и 65 процента соответственно. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана со странами СНГ за отчетный период осталось отрицательным, составив 720 миллиона долларов.

Говоря об экспорте азербайджанских товаров в страны СНГ речь идет в основном о трех странах: России - 53,2 процентов от всего экспорта в СНГ, Украины – 33,7 процентов и Беларуси -8,2 процентов. Рост экспорта в страны Содружества был обусловлен тем, что Беларусь закупала азербайджанскую нефть для переработки.

Что касается ненефтяного экспорта, то на сегодня для данной продукции основным рынком остается Россия, куда идет поставка сельхозтоваров.

В целом, в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза, и оставшись положительным, составило 3,2 миллиарда долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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