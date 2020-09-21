АПБ о стоимости донеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) не будет вмешиваться в вопрос ценовой политики донеров, которые будут готовить в новых донерных в Азербайджане.

Об этом сообщили Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ).

В агентстве добавили, что определение цены продажи донеров является вопросом, который предприниматели будут решать самостоятельно.

«Целесообразно оказание поддержки в части обеспечения продовольственной безопасности, снабжения оборудованием, проведения ремонтных и реконструкционных работ на объектах, а также в проведении обучения предпринимателей и персонала", - отметили в агентстве.

В целях оздоровления продовольственных объектов, занимающихся донерным бизнесом, АПБ, Государственное агентство занятости, совместно с публичным юридическим лицом - Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики (KOBIA) и ABAD (публичное юридическое лицо для реализации социально ориентированных проектов) запустили проект оздоровления донерных.

Срок реализации проекта планируется на период 2020-2021 годов. Первоначально на территории столицы планируется создание 10 объектов, в других городах и районах - 10, а также 20 образцовых предприятий, занимающихся общим бизнесом.