В Белом доме не ожидают, что в США откажутся от продажи новых машин на бензине

В администрации США не считают, что запрет продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями распространится по всей стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Так, на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу прокомментировал решение властей Калифорнии прекратить к 2035 году продажу машин, использующих данный вид топлива.

"Я не ожидаю, что это распространится [на всю страну], похоже на очень экстремальную позицию. Не знаю, как они это сделают, - сказал Кадлоу. - Необходимо детально посмотреть на данное предложение. Не думаю, что подобное будет где-то еще". "Не считаю, что нам необходимо предпринимать шаги, чтобы избавиться от топлива. Это должен быть выбор покупателя", - подчеркнул он.

Как сообщил в среду в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, Совет по вопросам сохранения воздушной среды штата разработает правила, в соответствии с которыми к 2035 году все продаваемые на его территории новые автомобили не будут выбрасывать в атмосферу углекислый газ, а к 2045 году данное правило распространится на грузовики средней и большой грузоподъемности. В то же время распоряжение губернатора не запрещает жителям владеть машинами с бензиновым двигателем или продавать подержанные автомобили.

Штат Калифорния является крупнейшим авторынком, объем продаж там достигает 11% общего объема машин, продаваемых в США. Как отметила телерадиостанция KCBS, инициатива губернатора встречает критику со стороны автомобилестроительных и нефтяных компаний, которые считают этот план нереалистичным.