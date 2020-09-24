БАКУ/Trend/ - Грузия и Азербайджан сделали акцент на необходимости дальнейшей активизации торгово-экономических отношений, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Министерстве иностранных дел Грузии завершилась встреча министров иностранных дел Грузии и Азербайджана.

Главы МИД Грузии и Азербайджана - Давид Залкалиани и Джейхун Байрамов обсудили отношения между двумя странами, совместные проекты и планы на будущее.

По словам Давида Залкалиани, он уверен, что Джейхун Байрамов внесет значительный вклад в дальнейшее углубление отношений между Грузией и Азербайджаном.

Стороны обсудили все важные вопросы двусторонних связей, основные акценты были сделаны на необходимости дальнейшей активизации торгово-экономических отношений.

«Конечно, мы также говорили о важном вопросе, связанном с процессом делимитации государственной границы, который был отложен из-за сложности проведения встреч в условиях пандемии, но обе стороны выразили заинтересованность в ускорении процесса и своевременного выхода из ситуации с учетом национальных интересов Грузии и Азербайджана», — сказал Залкалиани.

(Автор: Тамилла Мамедова.)