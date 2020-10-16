В Азербайджане ликвидируется очередная страховая компания

БАКУ /Trend/ - Страховая компания ОАО Amrah Sıgorta прекращает свою деятельность, сообщает Trend со ссылкой на страховую компанию.

По данным компании, руководство Amrah Sıgorta приняло решение о прекращении деятельности и добровольной ликвидации компании. Решение об этом было принято на заседании общего собрания акционеров Amrah Sıgorta, состоявшемся 16 октября 2020 года.

Согласно решению, компания готовится направить обращение в соответствующие структуры, в том числе в Центральный банк Азербайджана и Государственную налоговую службу при министерстве экономики, являющихся регуляторами страхового рынка. Кроме того, Amrah Sıgorta приняла решение о приостановке действующих в настоящее время договоров страхования.

Напомним, что ранее решением Центробанка лицензия Amrah Sıgorta была аннулирована. Так, Юнис и Амрах Йылдырым, контролировавшие 85 и 15 процентов акций страховой компании соответственно, имели долю в банке 53,2 и 0,3 процента.

Уставный капитал страховой компании составлял 5,3 миллиона манатов и компания оказывала услуги в страховании автомобилей (каско), имущества, грузов, в личном страховании от несчастных случаев, а также представляла услуги по страхованию путешествующих.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni