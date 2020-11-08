Ученые НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» разработали комплекс средств и методов для борьбы с моракселлёзом крупного рогатого скота, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Научные сотрудники дочерней организации НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» - ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» выезжают в животноводческие хозяйства РК для оказания помощи в борьбе с моракселлезной инфекцией и проводят апробационные испытания противомораселлезной мази, авторами которой являются учёные ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» (проект выполняется в рамках НТП «Научное обеспечение ветеринарного благополучия и пищевой безопасности»). В настоящее время, во многие животноводческие субъекты РК осуществляют импорт крупного рогатого скота из стран дальнего и ближнего зарубежья. При этом среди животных нередко обнаруживаются болезни, ранее не регистрируемые в нашей республике, в числе которых находится и моракселлез», - отмечает пресс-служба ведомства.

Мoракcеллез - этo инфекциoннoе забoлевание, характеризующиеcя поражением глаз и проявляющиеся cлезoтечением, cветoбoязнью, гиперемией cocудoв кoнъюнктивы, блефарocпазмoм, иридocпазмoм, cерoзнo-cлизиcтым, а затем cерoзнo-гнoйным иcтечениями c пocледующим пoмутнением, изъязвлением рoгoвицы, и наступлением полной слепоты.

«Эта болезнь обнаружена и подтверждена бактериологически учёными Казахского НИВИ во многих хозяйствующих субъектах различных зон территории РК. По данным мясного союза МСХ РК заболеваемость глаз среди импортированного поголовья по республике достигала 40%, что вызвало обеспокоенность руководителей, занимающихся организацией животноводства и производством соответствующей продукции. К настоящему времени учёными Казахского научно-исследовательского ветеринарного института, под руководством академика Н.П.Иванова, разработаны, предложены серологические тесты, терапевтические препараты и профилактические средства, производственная апробация которых осуществляется на базе ТОО «Байсерке-Агро» и других хозяйствующих субъектах РК», - пояснили в пресс-службе.