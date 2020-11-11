Связь Нахчыванской АР с основной частью Азербайджана повысит ВВП страны
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Израильтяне и впредь могут гордиться позитивным характером израильско-азербайджанских отношений - аналитик
Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган
Агентство инвестиционного развития Татарстана о перспективах открытия Торгового дома Туркменистана в Казани
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медцентре №1
Преступники, державшие в заложниках Нагорный Карабах, уезжают туда, где они и должны быть - Юсиф Эйвазов
Отказ от трехстороннего заявления по карабахскому конфликту мог привести к необратимым последствиям - начальник Генштаба ВС Армении
Азербайджан освободил свои земли от оккупации благодаря доблести своих военнослужащих - иранский депутат
На площадке Baku Network обсудили влияние армянской диаспоры на российские СМИ в вопросе карабахского конфликта (ФОТО/ВИДЕО)
В минобороны Азербайджана прошла встреча с министром обороны и другими высокопоставленными военными Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором Управления по наркотикам и преступности
Мевлют Чавушоглу: Мы гордимся успехами Азербайджана как на поле боя, так и в дипломатической плоскости
Президент Ильхам Алиев: Создание совместного центра контроля за прекращением огня - новый формат взаимодействия
Сахиба Гафарова: Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции, начальника Национального разведывательного управления (ФОТО)
Сухопутное сообщение с Нахчываном сулит Азербайджану обширные перспективы в будущем - военный эксперт
Работу, которую международные организации не смогли проделать за 30 лет, Верховный Главнокомандующий выполнил за 44 дня - Мадер Мусаев
В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении в отношении мирных граждан Азербайджана
Освободив оккупированные земли, Азербайджан обеспечил свое законное право на суверенитет – иранский эксперт
Каждый день в наших домах ждали новостей с фронта, а сегодня моя страна празднует Победу! - Любовь Гуторова
Отсутствие пункта о статусе Нагорного Карабаха означает разрешение конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана - Вугар Байрамов
Полный вывод фашистских ВС Армении с суверенной территории Азербайджана является важнейшим событием для обеспечения мира и стабильности - Питер Тейс
По факту крушения российского вертолета Ми-24 возбуждено уголовное дело - генпрокуратура Азербайджана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики! (ВИДЕО)
Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего сегодня весь азербайджанский народ испытывает радость и гордость - Омбудсмен (ВИДЕО)
Ко всем террористическим актам против Азербайджана были причастны спецслужбы Армении - Камиль Салимов