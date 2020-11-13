В Лебапском регионе Туркменистана собрали большой урожай раннего картофеля
Лента новостей
Оператор кабельного ТВ Азербайджана подключит сеть широкополосного интернета на освобожденных территориях
Быстрая реакция Азербайджана и готовность провести беспристрастное расследование позволили Москве принять извинения за крушение российского вертолета Ми-24 – Песков
В парламенте Азербайджана создана комиссия по подготовке обращения к Верховному главнокомандующему и народу
Главы диппредставительств Азербайджана за рубежом должны воздерживаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны - Хикмет Гаджиев
Амиран Гамкрелидзе заявляет, что объявление полного "локдауна" в Грузии на данном этапе не рассматривается
Армения незаконно эксплуатировала на оккупированных территориях более 160 месторождений драгметаллов
Миграция вредителей с оккупированных территорий Азербайджана осложнила фитосанитарную ситуацию - Институт
Азербайджанские волонтеры поблагодарили Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю победы (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан всегда будет уделять внимание защите христианского религиозного наследия на своей территории - министерство (ФОТО)
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
Мы верим, что Совместный центр будет способствовать повышению эффективности контроля за прекращением огня - МИД Азербайджана