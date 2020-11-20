Компания AzerGold выбрала аудитора

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«Лаборатория Касперского»: лишь в одной из шести компаний поощряют инновационные идеи на всех уровнях
Агдам находится под полным контролем армии Азербайджана - Руфиз Хафизоглу дал интервью телеканалу "Аль-Арабия" ОАЭ (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана нормальные отношения с соседними странами, а Армения всем делает замечание
Президент Ильхам Алиев: Если к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами
Президент Ильхам Алиев: Представители стран, которые в первые дни войны хотели угрожать нам, получили наш жесткий ответ
Президент Ильхам Алиев: В Нагорном Карабахе, в том числе на других оккупированных землях, от силы проживали 65 тысяч человек
Президент Ильхам Алиев об Армении: Спусти свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно в Армении арестовывают того или иного лидера оппозиции. Где ты, Совет Европы?
Президент Ильхам Алиев: Армянская армия состоит из воров. Генералы, которые продают тушенку, паек солдата – воры
Переименованы два освобожденных от армянской оккупации села Ходжалинского и Ходжавендского районов Азербайджана
Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении законопроект об учреждении новых орденов и медалей Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Армяне называли себя непобедимой армией, воинственным народом, ну и что стало с вашей воинственной армией?
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы
EY Азербайджан приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе «Предприниматель Года» – крайний срок подачи заявок перенесен до 25 декабря 2020
Необъективная позиция Франции направлена против территориальной целостности Азербайджана - Сахиба Гафарова
Заместитель премьер-министра Узбекистана и глава администрации президента Афганистана обсудили ход многопланового сотрудничества
В числе более 700 памятников культуры, разрушенных армянами за период оккупации, 11 памятников мирового значения - АН Азербайджана