В Казахстане ведется разработка банка данных минеральных ресурсов

БАКУ /Trend/ - В Казахстане на данный момент ведется разработка информационной системы "Национальный банк данных минеральных ресурсов" (НБД), сообщили Trend в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Планируется, что НБД будет содержать единый банк данных по геологической информации - геологическим отчетам по всем видам минеральных ресурсов.

По словам представителя министерства, геологическая информация, подлежащая хранению в рамках НБД, будет соответствовать законодательству о недрах и недропользовании, вся доступная геологическая информация в электронном виде будет храниться и предоставляться в НБД.

"В целом, повышение геологической изученности территории РК и обеспечение привлечения инвестиций в геологоразведку являются одними из основных задач НБД. НБД позволит инвесторам с легкостью проводить операции и процедуры в режиме онлайн, что в разы увеличит заинтересованность инвесторов в геологоразведке, благодаря возможностям доступа к системе, услугам и информации в любой точке мира", - сказали в министерстве.

Таким образом, отметили в министерстве, функционирование системы позволит обеспечить прозрачность процессов Кодекса Казахстана "О недрах и недропользовании" и доступ к геологической информации в соответствии с лучшими мировыми практиками, что приведет к росту инвестиций в геологоразведку.

В министерстве уточнили, что создание национального банка данных минеральных ресурсов планируется завершить в 2021 году.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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