В базу Ипотечного фонда Азербайджана будут добавлены новые квартиры

БАКУ /Trend/ - В базу Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) будут добавлены новые квартиры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было заявлено на онлайн-конференции Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ), связанной с механизмами по арендному жилью.

Было отмечено, что сейчас в базе Фонда имеются 983 квартиры, и в ближайшем будущем ожидается пополнение базы. В частности, предполагается добавить квартиры, расположенные в девятом микрорайоне и на проспекте Бабека в городе Баку.

Продажа жилья на проспекте Бабека будет осуществляться на сумму, начиная с 1350 манатов за кв.м, а в девятом микрорайоне - начиная с 1380 манатов за кв.м.

Отметим, что граждане, желающие воспользоваться механизмом сдачи в аренду с обязательством продажи жилых помещений, могут подать заявку в электронном виде на сайте e-gov.az.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni