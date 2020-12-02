Полная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК — Премьер-министр Казахстана

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы цифровизации АПК и земельных отношений, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

В новой предвыборной программе партии «Nur Otan» поставлена задача повышения производительности труда в АПК в 2,5 раза и двукратного увеличения экспорта продукции, 70% которой должна быть переработанной. Кроме того необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза.

Глава Правительства подчеркнул, что одним из инструментов достижения поставленных задач является полная цифровизация агропромышленного комплекса страны, которая позволит снизить затраты на производство продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность. В течение 5 лет в рамках государственно-частного партнерства 50 млрд тг будет инвестировано в цифровизацию более 100 млн га земель сельхозназначения.

Цифровизация в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и животноводческой продукции. При этом затраты фермера сокращаются более чем на 15%. В перспективе только за счет цифровизации повысится урожай зерна до 25 млн тонн в год. В рамках цифровизации земельных отношений ведется работа по созданию Единого государственного кадастра недвижимости, включающего в себя данные по земельным участкам, строениям и сооружениям. Правительством внесен в Парламент соответствующий законопроект, который позволит перевести многие услуги в электронный формат, упростить порядок предоставления земельных участков и в целом улучшить качество оказываемых услуг населению.

Глава Правительства дал поручение министерствам сельского хозяйства и цифрового развития, а также акиматам регионов в течение одного месяца разработать Дорожную карту дальнейшей цифровизации АПК и земельных отношений. Премьер-Министр поручил распространить пилотный проект по космическому мониторингу земель по всей республике в 2021 году.

Министерствам цифрового развития, сельского хозяйства и акиматам поручено в следующем году завершить работу по оцифровке земельных отношений, обеспечить прозрачность процесса оформления земельных участков и сократить сроки выдачи документов на них с 1 года до 20 дней.